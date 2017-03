Wat zijn grove poriën?

Als je in de spiegel kijkt, schrik je van de zichtbare poriën op je wangen.

Een porie is het buisje dat hoort bij een talgklier. De talgklier scheidt talg uit om je huid soepel te houden. Als het gaat over grove poriën gaat het over een wijdere opening. Als je een vettere huid hebt, produceren je talgklieren meer talg, waardoor de opening van de porie wijder wordt. Naarmate je ouder wordt, verslapt het huidweefsel, waardoor de poriewand uitzakt. Hoe ouder je wordt, hoe zichtbaarder poriën daarom kunnen worden.

In het meinummer van Santé in 2015 deed Marielle Eggenkamp, huidcoach van het merk hannah de volgende uitspraak: 'Probeer van je af te zetten dat je poriën ‘te groot’ zijn. Zichtbare poriën zijn heel normaal. Op foto’s in magazines worden ze gewoon weggepoetst, waardoor we denken dat ze er niet horen te zitten. Ook blijft een zichtbare porie altijd zichtbaar. Althans: zolang er talg door blijft vloeien, en je mag hopen dat dat zo blijft, want dat houdt de huid soepel.'

Wil je toch je poriën een beetje verdoezelen?

Wij geven een aantal make-uptips voor een huid met grove poriën.

Beeld: Shutterstock