Zelf micellair water maken

In het februarinummer van Santé vind je een handig overzicht met micellaire waters, zodat je kunt ontdekken welke bij jou past. Maar wist je dat je ook zelf aan de slag kunt gaan?

Je hebt waarschijnlijk al wel eens van micellair water gehoord. Een paar jaar geleden dook het opeens op in de beautywereld en sindsdien is het niet meer weg te denken. Toch is het helemaal niet gek als je niet precies weet wat micellair water precies is. Lees ook: Wat is micellair water eigenlijk?

Ben jij in voor een do it yourself-project? In de onderstaande (Engelse) video wordt uitgelegd hoe je zelf micellair water maakt.

Beeld: Shutterstock