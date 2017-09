5 fouten die je kunt maken bij het tandenpoetsen

Wat kan er misgaan bij een handeling die je al je hele leven lang twee keer per dag uitvoert?

Wat kun je doen om gaatjes te voorkomen?

1. Je poetst niet lang genoeg

's Ochtends heb je haast en 's avonds kun je niet wachten om in je bed te ploffen. Grote kans dat je twee minuten poetsen niet haalt. Koop een tandenborstel met timer of zet een kookwekker in de badkamer om voortaan je poetsbeurten te timen. En wees een beetje streng voor jezelf.

2. Je beweegt de borstel te veel tijdens het poetsen

Focus je steeds op een paar tanden. Als je een elektrische tandenborstel hebt, kun je die nagenoeg stilhouden; je borstel doet het werk. Schuif je tandenborstel langzaam opzij en focus je steeds op een aantal tanden, tot je je hele gebit hebt gepoetst.

3. Je poetst te hard

Het is niet nodig om keihard over je tanden heen te schrobben. Te hard poetsen kan je tandvlees irriteren. Lichte druk is voldoende.

4. Je kijkt niet wat je doet

De meeste mensen hebben boven de wastafel een spiegel hangen. Maak er gebruik van tijdens het tandenpoetsen. Waar gaat die tandenborstel eigenlijk heen? En heb je ook alle randjes langs je tandvlees goed gepoetst?

5. Je gebruikt geen flossdraad en/of tandenstokers

Met je tandenborstel kun je niet bij de ruimtes tussen je tanden komen. Een broedplaats voor bacteriën. Bacteriën voeden zich met suikers, ze tasten je tandglazuur aan en veroorzaken gaatjes. Met andere woorden: flossen of tandenstoken is niet alleen voor de week voordat je naar de tandarts gaat je zou het iedere dag moeten doen.

Beeld: Shutterstock