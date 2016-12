Hoe maak je make-upkwasten schoon?

Kun jij je herinneren wanneer je je make-upkwasten voor het laatst hebt gereinigd? Grote kans dat jouw kwasten een schoonmaakbeurt kunnen gebruiken.

Door je make-upkwasten regelmatig te reinigen voorkom je dat ze een broedplaats voor bacterieën worden.

Waarmee maak je kwasten schoon?

Er zijn verschillende producten waarmee je je kwasten kunt reinigen. Zo heeft MAC een brush cleanser in het assortiment. Je kunt ook een druppel milde shampoo gebruiken. Olijfolie is handig om hardnekkige make-upresten te verwijderen. Je kunt ook een beetje olijfolie met de shampoo mengen.

Stap 1 - Natmaken

Zorg dat je een doekje of handdoek en kwastenreiniger bij de hand hebt. Veeg eventueel met keukenrol de ergste make-upresten van de kwasten af en maak de kwasten nat.

Stap 2 - Schoonmaken

Neem een beetje reiniger of shampoo in je handpalm en draai je kwasten hier doorheen tot alle viezigheid eraf is. Spoel ze daarna goed af.

Stap 3 - Afdrogen

Zorg dat je kwasten goed in vorm zijn voor je ze te drogen legt. Je wilt geen kwast waarvan de haren alle kanten op staan. Leg ze op een schone handdoek tot ze droog zijn.

Stap 4 - Geduld

Afhankelijk van hoe groot je kwasten zijn, kan het een paar uur duren voor ze droog zijn. Eventueel kun je de handvaten van je kwasten daarna reinigen met gedenatureerde alcohol.

Hoe vaak moet je je kwasten schoonmaken?

Sommige richtlijnen geven aan dat je je kwasten iedere week zou moeten reinigen. Wanneer je je kwasten vaak gebruikt, is het goed om dat te doen. Zeker een foundationkwast kan zo'n wekelijkse wasbeurt goed gebruiken. De kans is groot dat je je kwasten niet wekelijks wast. Misschien is het dan toch hoog tijd voor een wasbeurt?

Hoe vaak reinig jij je kwasten?

Beeld: Shutterstock