Welk effect heeft samenwonen op je seksleven?

De kans dat je minder zin hebt in seks als je samenwoont, blijkt bij vrouwen twee keer zo groot als bij mannen. Dat staat in onderzoek gepubliceerd in BMJ Open. Het libido bleek het laagst te zijn bij vrouwen met kinderen onder de vijf jaar, vrouwen die het afgelopen jaar drie of meer partners hebben gehad of die andere seksuele voorkeuren hebben dan hun man.

De lust bleek meestal het laagst te zijn bij vrouwen tussen de 55 en 64 jaar. Mannen hebben het laagste libido tussen hun 35ste en 44ste.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock