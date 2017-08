Welk effect heeft porno kijken op je seksleven?

De meeste onderzoeken focussen zich alleen op mannen die porno kijken, maar niet alleen mannen kijken porno.

Een onderzoek van de Universiteit van Brunswick onderzocht de effecten van porno kijken op mannen en vrouwen.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen die porno kijken vaker teleurgesteld worden door seks. Het duurt meestal korter dan in een pornovideo en het is een stuk minder makkelijk om een hoogtepunt te bereiken. Ook kunnen je verwachtingen aan je partner hoger worden. Soms zorgen de beelden voor onzekerheid over het eigen lichaam.

Moeten we dan stoppen met porno kijken?

Nee hoor, zeggen de onderzoekers. Ook vrouwen die geen porno kijken, hebben te maken met verwachtingen en onzekerheden. Eén van de voordelen van porno kijken, is dat je je lichaam en je voorkeuren goed leert kennen. Maar het kan geen kwaad om in je achterhoofd te houden dat wat je in seksvideo's ziet niet de realiteit is.

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Shutterstock