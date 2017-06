Het woord 'au' kan helpen om een ruzie te beëindigen

Als er één woord is dat een ruzie kan beëindigen, zou je denken dat dat 'sorry' is. Maar volgens de tips die een relatietherapeut met DailyMail deelt, heb je een andere optie.

Ruzie maken is goed

Ruzie maken is geen signaal van een slechte relatie. Ruzie maken kan heel gezond zijn. Het is goed om jezelf en je wat je dwars zit te uitten. In het ideale geval gebeurt dat wel op een manier die jullie dichterbij elkaar brengt.

Omdat je je in de liefde kwetsbaar opstelt, kan juist je partner je kwetsen

In de liefde stel je je kwetsbaar op en daarom kan je partner je harder kwetsen dan wie dan ook. Misschien weerhoudt je trots je ervan om toe te geven dat hij je pijn doet, maar juist dat is belangrijk. Durf toe te geven als je partner iets pijnlijks zegt en zeg dan ook gewoon letterlijk 'au'.

'Au, dat doet pijn'

Tijdens een ruzie worden de gevoelens van anderen wel eens vergeten. Volgens de relatietherapeut die bij DailyMail aan het woord is, maakt het woord 'au' je partner bewust van jouw gevoelens. Het vergroot daarom de kans dat hij uit de aanvalmodus stapt.

