Deze app helpt je over je relatiebreuk heen

De tips om je gebroken hart te verhelpen lijken allemaal op elkaar. Wat als je het anders en actiever aan wil pakken?

Ella Huerta had dat gevoel. Ella bouwde daarom zelf de app en website die ze zelf zou willen gebruiken: Let's Mend.

In de app Mend kun je dagelijks even inchecken. Je krijgt een audiotraining te horen en daarna kun je reflecteren en je gedachten van je afschrijven. Net zoals je je stappen en andere gezondheidsdoelen kunt tracken met verschillende apps, kun je dat nu met je liefdesverdriet doen. In de weken dat je je radeloos voelt, is het fijn als een app jouw voortgang trackt, zodat je ziet dat je wel degelijk vooruitgang boekt.

Waar is tegenwoordig geen app voor? Je kunt zelfs een app gebruiken in plaats van de pil. Zou jij het aandurven?

