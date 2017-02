Waarom is het zo pijnlijk om gedumpt te worden door iemand die je niet echt leuk vindt?

Je hebt het gevoel dat hij jou leuker vindt dan jij hem. Tot het totaal onverwacht gebeurt: hij dumpt jou.

Het is nooit leuk om gedumpt te worden, maar als je het niet aan zag komen, betekent dat niet dat het je niet doet. Het kan zelfs het tegenovergestelde effect hebben: doordat het out of the blue komt, zag je het niet aankomen en kan het extra pijnlijk zijn.

Waarschijnlijk dacht je (onbewust) dat jij een eind zou maken aan jullie dates. Je had controle, totdat hij de controle nam. Jij blijft achter met vooral heel veel vragen. Het kan daarom de meest pijnlijke 'break-up' zijn om van te herstellen.

Daarnaast is iets dat je niet kunt hebben, plotseling veel aantrekkelijker. Groter kans dus dat je zijn positieve kanten opeens extra goed ziet. Zet het van je af en onthoud: je ego herstelt zich wel. Antwoord op je vragen krijg je waarschijnlijk niet, maar maakt het uit als je hem eigenlijk niet leuk vond?

Bron: Yourtango | Beeld: Shutterstock