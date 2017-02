20 originele date-ideeën

Doe inspiratie op voor Valentijnsdag.

1. Schaatsen

Bij Flevonice in Biddinghuizen hebben ze een kunstijsbaan van drie kilometer, een keer iets anders dan een klein rondje.

2. Uit eten in het donker

Uit eten, maar dan origineler. Het kan bij Ctaste in Amsterdam. Van proeverij tot uitgebreid diner, prikkel je zintuigen in het donker. Speciaal voor Valentijnsdag organiseert Bartiméus, stichting voor slechtziende en blinde mensen, ook een diner in het donker.

3. Volg een cursus of workshop

Niet alleen gezellig, maar ook leerzaam om samen iets nieuws te leren.

4. Bezoek zomaar een stad

Laat het lot bepalen welke stad jullie gaan bezoeken. Gooi dobbelstenen, trek lootjes of stap in de eerste trein die vertrekt op het station.

5. Sterren kijken

Ga samen sterren kijken, bijvoorbeeld bij Sonnenborgh in Utrecht.

6. Naar een museum

Speel toerist in eigen land en bezoek een museum dat jullie allebei nog niet bezocht hebben.

7. De natuur in

Uitwaaien aan het strand, wandelen in een van de Nationale Parken, naar het bos of het park. Ter inspiratie: deze 20 natuurgebieden werden genomineerd voor mooiste natuurgebied in Nederland.

8. Theatervoorstelling

Last minute kun je soms aan extra voordelig tickets kopen aan het loket. Laat je verrassen door een voorstelling die je normaal misschien niet zo snel zult uitkiezen.

9. Vliegeren

Nostalgie.

10. Popquiz

Doe mee aan een georganiseerde quiz in een café.

11. Wandel een blotevoetenpad

Even Googlen of er één bij jou in de buurt is.

12. Bezoek een brouwerij

Na afloop proef je natuurlijk (speciaal)bier.

13. Ontsnap uit een escaperoom

Een paar jaar geleden schoten de escaperooms als paddestoelen uit de grond. Een leuke uitdaging om samen of met een groepje proberen te ontsnappen uit zo'n kamer.

14. Kano door de grachten

Of huur een waterfiets.

15. Doe een nachtwandeling

In Utrecht kun je de verlichte route Trajectum Lumen lopen.

16. Ga geocachen

Op geocaching.nl vind je de coördinaten van verschillende 'schatten' die verstopt zijn. Ze zijn overal te vinden. Het enige dat je nodig hebt is GPS.

17. Doe een spelletje

Van een bordspel tot bowlen of minigolf.

18. Zet jezelf voor gek tijdens karaoke

Als het voor jullie is weggelegd...

19. Kook een uitgebreid diner

Het eindigt sowieso met een hoogtepunt: het opeten.

20. Bankhangen

Kan net zo goed romantisch zijn. Netflixtip? The Jungle Book heeft vijf prijzen gewonnen voor de visuele effecten.

Heb jij leuke date-ideeën? Deel ze met ons.

Beeld: Shutterstock