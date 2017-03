Uit ieder onderzoek komen verschillende cijfers. Soms komt naar voren dat 1 op 13 vrouwen pijn heeft tijdens het vrijen, maar in sommige onderzoeken loopt het aantal op naar 1 op 3 vrouwen. Feit is dat het een gevoelig en lastig onderwerp blijft.

De medische naam voor pijn bij het vrijen is dyspareunie. Lang niet alle vrouwen zoeken hulp als ze er last van hebben. Zonde, want het zorgt niet alleen voor fysieke ongemakken, het bederft ook het plezier tijdens het vrijen.

Mogelijke oorzaken van pijn tijdens het vrijen

Pijn tijdens het vrijen kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

1. Vaginale droogheid

Droogheid kan ontstaan doordat je nog niet opgewonden genoeg bent.

2. Hormonen

Door hormonale veranderingen of de overgang kan slijmvlies dunner en droger worden. Bij vrouwen die borstvoeding geven kunnen de slijmvliezen ook droger worden.

3. Soa of infectie

Sommige soa's en infecties kunnen droogheid, wondjes of andere klachten veroorzaken die de seks pijnlijk maken.

4. Medicatie

Heb je plotseling last van pijn bij het vrijen en gebruik je sinds kort medicijnen? Controleer de bijsluiter. Sommige antibiotica geven als bijwerking drogere slijmvliezen.

5. Vaginisme

Bij vaginisme worden de bekkenbodemspieren te hard aangespannen, waardoor seks hebben niet lukt of pijnlijk is. Dit probleem kan ook ontstaan na een vervelende ervaring of als de seks al een tijdlang pijnlijk is.

6. Focale vulvitis

Een aandoening waarbij je brandende pijn in/om de vagina voelt. Als er geen sprake is van een soa of een anatomische afwijkingen en de klachten meer dan zes maanden aanhouden, kan er gesproken worden van focale vulvitis.

7. Endometriose

Endometriose is een vrouwenziekte die pijn kan veroorzaken en in uitzonderlijke gevallen zelfs kan leiden tot onvruchtbaarheid. De pijn hangt vaak samen met je cyclus. Meer over endometriose.

Wat te doen als je pijn bij het vrijen hebt?

Heb jij (plotseling) last van pijn bij het vrijen? Je zou kunnen experimenteren met langer voorspel, glijmiddel of andere standjes. Blijf echter niet te lang met klachten rondlopen, dat zorgt alleen maar voor verdriet en frustratie. Stap over je eventuele gêne heen en ga naar de huisarts. In de meeste gevallen is er echt iets tegen de klachten te doen.

