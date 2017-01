Een datingapp dook in de materie om een prangende vraag te beantwoorden: hoe realistisch zijn romantische films?

Uit het onderzoek kwamen een aantal verschillen naar voren:

1. Veel onverwachte liefdes

In films zijn 30 procent van de koppels 'onverwacht'. In het echte leven ligt dat percentage op meer dan het dubbele. Goed nieuws, want die onmogelijke stille liefde die je hebt, blijkt dus misschien tóch nog mogelijk te zijn?!

2. Onbeantwoorde liefde komt pijnlijk vaak voor

Een liefde die niet beantwoord wordt... Het komt helaas vaak voor (en achteraf is het soms maar goed ook). In de onderzochte films werd slechts 6 procent van de gevoelens niet beantwoord. Van de respondenten gaf maar liefst 78 procent aan ooit verliefd te zijn geweest op iemand die de liefde niet beantwoordde.

3. Online daten? Komt zelden voor in films

Online daten is helemaal ingeburgerd, toch is het geen geliefd onderwerp in filmscenario's. Van de 150 onderzochte films kwam er in slechts één een liefde via internet voor.

Bron: Bustle | Beeld: Shutterstock