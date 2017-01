5 redenen waarom aanrakingen zo belangrijk zijn

Advertorial - Sanex vroeg ons om na te denken over het belang van aanraking. Het kostte ons geen seconde om te beseffen hoe belangrijk aanrakingen zijn. Iedere aanraking is voor ons uniek. Van een omhelzing uit blijdschap of juist een troostende knuffel in moeilijke tijden. Je deelt een moment samen met een vriendin, je partner, je ouders.

Als je het ons vraagt, is dat één van de meest waardevolle dingen. Het zijn momenten om te koesteren. Wij hebben op een rijtje gezet waarom aanrakingen zo belangrijk zijn, en zelfs goed voor je gezondheid zijn.

1. Een knuffel zorgt ervoor dat je je geliefd voelt

Bij huid op huid-contact komt er oxytocine vrij. Een hormoon dat een bijdrage levert aan je geluksniveau. Oxytocine wordt daarom ook wel eens het gelukshormoon genoemd. Hoe het precies werkt, daar is de wetenschap nog niet over uit. Het is wel duidelijk dat oxytocine bijdraagt aan sociale interactie en het scheppen van een band tussen twee mensen. Het kan helpen om een vriendschap op te bouwen, maar in de liefde zorgt het bijvoorbeeld voor de seksuele aantrekkingskracht.

2. Aanrakingen versterken je immuunsysteem

Een liefkozende aanraking of een zachte knuffel zorgen ervoor dat je lichaam zich ontspant. Dat heeft een positief effect op het herstel van je lichaam. Aanrakingen kunnen op die manier zelfs pijn verminderen en het immuunsysteem versterken. Uit een onderzoek is gebleken dat mensen die vaak knuffelen een lagere bloeddruk en hartslag hebben. Webredacteur Shirley: 'Ik kan me nogal makkelijk laten opjagen, of ongeduldig worden, maar zodra ik de armen van mijn vriend om mij heen voel, ben ik meteen een stuk meer ontspannen.'

3. Huid op huid-contact stimuleert de ontwikkeling van je kind

Als je moeder bent, heb je zelf mogen ervaren hoe mooi het eerste moment is waarop jouw kind op je borst wordt gelegd. Knuffelen en huid op huid-contact is niet alleen goed voor jullie band, het helpt ook de ontwikkeling van de hersenen van je kindje. De voordelen draagt je kind een leven lang mee, want het zou er zelfs voor zorgen dat hij of zij minder gestrest zal zijn als volwassene. Een goede reden voor een extra knuffel (alsof we daar een reden voor nodig hebben).

4. Aanrakingen kunnen Alzheimerpatiënten helpen

Niet alleen tijdens opvoeden, opgroeien en jezelf ontwikkelen zijn aanrakingen belangrijk. Mensen met Alzheimer kunnen verward overkomen, soms herkennen zij mensen niet meer goed, maar dat betekent niet dat ze hun emoties verloren zijn. Mensen met Alzheimer reageren net zo goed op aanrakingen als jij en ik. Onderzoeken hebben aangetoond dat Alzheimerpatiënten baat hebben bij aanrakingen, ze voelen zich daardoor minder verward.

5. Aanrakingen houden je in leven

Kortom, touch keeps you alive. Dat is de boodschap die Sanex met iedereen wil delen. Bekijk de prachtige video hieronder en raak geïnspireerd... Geïnspireerd om iemand te knuffelen, een aai over de bol te geven of een troostende schouder te bieden.

Beeld: Shutterstock