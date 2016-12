5 voordelen van een orgasme

Een orgasme is niet alleen lekker, het heeft voordelen voor je lichaam en geest.

1. Het is goed voor je hart

Volgens The Journal of Sexual Medicine verbetert de hartslagvariabiliteit bij vrouwen na elk orgasme. De hartslagvariabiliteit is het patroon van tijdsintervallen tussen je verschillende hartslagen dat laat zien hoe gezond je lichamelijke conditie is.

2. Het vermindert spanning

Het gebied in de hersenen dat emoties zoals angst regelt, wordt tijdens een orgasme op een laag pitje gezet, beweren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Bovendien zorgen de geluksstofjes die tijdens het hoogtepunt vrijkomen ervoor dat angstgevoelens verminderen.

3. Je wordt slimmer

Wetenschappers aan de Rutgers University ontdekten dat vrouwen slimmer worden van een orgasme. Bloed stroomt dan namelijk beter naar alle gebieden van het brein en dat betekent meer zuurstof en mineralen, stoffen die de hersenen voeden.

4. Je slaapt beter of raakt ontspannen

Elk orgasme kan je in slaap wiegen, maar als je een diepe slaap nodig hebt kun je beter iemand aan de haak slaan dan solo aan de slag gaan. Schotse onderzoekers tonen aan dat je lichaam vierhonderd procent meer prolactine, een slaapverwekkend eiwit, produceert als je seks hebt gehad met een partner.

5. Je vergeet pijn

Hoofdpijn? Dan is seks juist een goed idee. Open de la in je nachtkastje of vraag je partner om hulp, want als je je piek bereikt, verbetert je pijntolerantie met 75 procent.

