8 plaatsen om een nieuwe liefde te vinden

In januari besluiten veel singles dat het dit jaar tijd is om een nieuwe liefde te vinden. Inschrijvingen op datingsites gaan door het dak, maar vergeet je kansen in het echte leven niet.

1. In de sportschool

Wanneer je aan de gewichten hangt, is het waarschijnlijk niet het ideale moment voor een praatje, maar blijf de volgende keer na het sporten eens hangen aan de bar in de sportschool.

2. Tijdens een cursus of workshop

Goed voor je ontwikkeling, want je leert iets nieuws, maar een cursus is ook de ideale plek om een man aan de haak te slaan met wie je in ieder geval al één interesse gemeen hebt.

3. Op een feestje

Misschien breng je steeds minder graag tijd in de kroeg door, maar het blijft een klassieke plek om iemand te versieren. Net als op een festival, het terras of een verjaardagsfeest van een vriend.

4. Van digibeet naar digidate

Er is natuurlijk niets mis mee om het lot een handje te helpen. Schrijf je in op een datingsite, like wat leuke mannen op Tinder...

5. In de trein of bus

Hartstocht in de trein is niet voor niets zo populair op social media. Laat het liever niet zo ver komen dat je via social media een oproep moet doen om je droomman terug te vinden. Spreek hem gewoon ter plaatse aan over het boek dat hij leest of over zijn eindbestemming.

6. In de supermarkt

Sommige supermarkten hebben zelfs speciale mandjes voor singles, zo pik je hem er direct uit.

7. Op reis

Op reis hangt er een ontspannen sfeer, wat contact leggen laagdrempeliger maakt. Je kunt natuurlijk een singlereis boeken bij één van de vele aanbieders, maar je kunt best gewoon zelf op pad gaan. Alleen reizen betekent namelijk niet dat je altijd alleen bent.

8. Op een onverwachte plaats

Het cliché is waar: liefde komt vaak wanneer je het niet verwacht had. Forceer het zoeken dus niet te veel.

