5 dingen die je moet weten over seks tijdens je menstruatie

'Een echte schipper bevaart ook de rode zee.' Of is dat het laatste waar je aan denkt tijdens je menstruatie?

1. Als het goed voelt, ga ervoor

Medisch gezien zijn er geen redenen om geen seks te hebben tijdens je menstruatie. Om vieze lakens te voorkomen kun je een handdoek op bed leggen. Je kunt ook een menstruatiecup of een vrouwencondoom gebruiken.

2. Bespreek het met je partner

Ga er niet vanuit dat je partner walgt van seks tijdens je menstruatie. Het is misschien toch handig om van tevoren peilen hoe hij erover denkt. Zo voorkom je teleurstelling in the heat of the moment.

3. Je zou het zomaar leuk kunnen vinden

Voor de een leidt de menstruatie te veel af, de ander heeft te veel pijn om aan seks te denken, maar het zou zomaar kunnen dat je ervan geniet. Rond de derde dag van je menstruatie stijgen je oestrogeen- en testosteronlevel, dat kan ervoor zorgen dat je sneller opgewonden raakt.

4. Een orgasme zou menstruatiekrampen kunnen verlichten

Dat zouden sommige onderzoeken uitwijzen. Kan iemand dit bevestigen?

5. Doe het veilig

Ondanks dat je ongesteld bent, bestaat de kans dat je zwanger raakt. Als je menstruatie lang duurt, kan deze overlappen met ovulatie. Daarnaast kan sperma in je lichaam 3 tot 5 dagen overleven.

Bron: Health.com | Beeld: Shutterstock