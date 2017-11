Het beste moment om een kerstboom te kopen

Waarschijnlijk begin je pas aan een kerstboom te denken na Sinterklaas. Maar is dat ook het beste moment om een kerstboom in huis te halen?

Een expert van de National Christmas Tree Association laat weten dit het juiste moment is om een echte kerstboom in huis te halen. Begin november worden bomen omgezaagd. Als ze water hebben, blijven ze met gemak een paar weken mooi. Niet alle verkopers hebben de mogelijkheid de bomen in water te zetten. Daarom is het een goede optie om tussen nu en eind november al een boom te kopen en deze zelf in het water te zetten.

Bron: 10tv | Beeld: Shutterstock