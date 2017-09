Er wordt te vaak gereisd met alleen handbagage

Steeds meer mensen ontdekken hoe handig het is om voor korte vakanties met alleen handbagage te reizen. Voor luchthavens en luchtmaatschappijen is het soms minder handig. Ryanair past de handbagageregels aan.

Vanaf 1 november mogen alleen passagiers die Priority Boarding boeken twee stukken handbagage meenemen. Dat betekent dat andere passagiers naast een koffertje geen handtas meer mogen meenemen. Bij Easyjet is dat al langer het geval. Om passagiers aan te moedigen om hun bagage in te checken, kost een koffer inchecken bij Ryanair vanaf dan geen 35 euro meer, maar 25 euro. In drukke perioden geldt er een toeslag van 10 euro. Met de nieuwe regels hoopt Ryanair dat er meer mensen bagage inchecken en dat daardoor de handbagage vaker in de vakken past. Op dit moment zorgt ruimtegebrek te vaak voor vertraging.

Schiphol experimenteerde met rijen voor mensen zonder (grote) handbagage. De proef was een succes en daarom blijven deze doorgangen langer open.

Bron: Luchtvaartnieuws | Beeld: Shutterstock