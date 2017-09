Saar Koningsberger is zwanger

Dat kondigde Saar gisteren aan via Instagram, waar ze trots de eerste echofoto's laat zen. Santé feliciteert Saar met haar zwangerschap! In het oktobernummer dat dinsdag uitkomt, vertelt ze al dat ze hoopt ooit moeder te worden.

'It was a long and bumpy road with endless hospital visits and hormone treatments but we did it!! After 2,5 years I'm so so SO happy and proud to tell you that I'M PREGNANT!!'

Extra bijzonder en fijn dat ze na 2,5 jaar eindelijk het prachtige nieuws met de wereld mag delen.

WIE IS SAAR?

Saar Koningsberger (30) acteert al sinds haar elfde. Ze speelde onder meer in Westenwind en Spangen. Ze was TMF-presentatrice, deed mee aan Expeditie Robinson en presenteerde programma’s voor RTL4 en Veronica. Momenteel doet Saar veel stem-acteerwerk en presentatieklussen voor onder meer RTL. Ze is ook ambassadeur van Stichting Het Vergeten Kind. Saar woont met haar vriend Martijn in Amsterdam.

Lees vanaf dinsdag 12 september het interview met Saar in Santé.

