Hoe was de zomer van 2017?

Vandaag begint de meteorologische herfst. Betekent dat dat we definitief afscheid moet nemen van warme dagen? En hadden we eigenlijk veel warme dagen dit jaar?

Volgens KNMI en Weerplaza was de zomer dit jaar wisselvallig. De gemiddelde temperatuur is 17,7 graden. De gemiddelde temperatuur in een Nederlandse zomer is 17 graden en dus is er in dat opzicht sprake van een warme zomer.

Dat we toch kunnen spreken van een warme zomer is te danken aan de maand juni. Het was de warmste juni sinds de metingen gedaan worden. Juli was regenachtig en in augustus waren de temperaturen niet heel hoog. De zomer was iets regenachtiger dan gemiddeld.

Hopelijk komen er veel mooie herfstdagen aan. En tussendoor dromen we stiekem over Zanzibar.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock