Hoe foto's kijken je zelfbeeld kan beïnvloeden

Superleuk om te zien hoe een Victoria's Secret-model haar dag indeelt. Tegenwoordig kan dat gewoon: je kunt sommige modellen volgen via Instagram of hun eigen vlog. Wat doet dat met je zelfbeeld?

Er is onderzoek gedaan naar welke invloed dergelijke beelden hebben op je zelfbeeld. Het onderzoek is gedaan op een bijzondere manier. Onderzoekers van een Zwitserse universiteit reisden af naar verschillende dorpen zonder internetverbinding in Nicaragua. De mensen daar worden niet dagelijks blootgesteld aan advertenties, media en foto's van modellen.

Tachtig mannen en vrouwen tussen de 16 en 78 jaar beschreven hun ideale lichaamsvormen. Nadat ze een lichaam hadden beschreven, dat werd samengesteld via een computerprogramma, kregen ze afbeelding te zien uit een kledingcatalogus. Ze werden gevraagd om uit twee foto's steeds de aantrekkelijkste te kiezen.

Na vijftien minuten zat de opdracht erop en stelden ze nog een keer de ideale vrouw samen. Opvallend was dat hun ideale lichaam slanker was dan de eerste keer dat ze de opdracht deden. De vrouwen die alleen afbeeldingen van plus size-modellen te zien hadden gekregen, kozen juist voor rondere vormen.

Het effect van 15 minuten

Het onderzoek laat zien dat vijftien minuten foto's van modellen kijken je beeld van wat jij het ideale lichaam vindt (tijdelijk?) kan veranderen. Veel van ons krijgen dagelijks een stroom beelden door die ons (zelf)beeld van het lichaam kunnen veranderen. Er is niets mis met inspiratie opdoen, maar wees je bewust van het effect dat het misschien op je kan hebben. Tijd om je Instagramfeed uit te breiden en meer mensen te volgen in all shapes and sizes. En dan nog: wat je ziet in de media of op social media is niet het echte leven. Vergelijk jouw echte leven niet met de hoogtepunten die anderen van hun eigen leven delen.

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Shutterstock