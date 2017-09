Hierdoor maak je impulsieve keuzes tijdens online shoppen

Heb je ook wel eens gehad dat je 's avonds op de bank binnen een paar tikken een vol online winkelmandje afrekende? Het zou kunnen liggen aan je telefoon.

Uit onderzoek gepubliceerd in het Journal of Retailing and Consumer Services blijkt dat online winkelen via je smartphone je impulsiever maakt. En dat komt vooral door het touchscreen. Wil je geen impulsaankopen of miskopen doen? Dan doe je er misschien beter aan om je laptop op te starten. En in het beste geval slaap je er een nachtje of twee over.

Waarom shoppen we impulsiever met onze smartphone?

Het lijkt erop dat we onze telefoon met plezier associëren en een desktop of laptop meer met werk, waardoor we logischer en rationeler nadenken. Die rationele gedachtegang zorgt ervoor dat we beter nadenken voordat we online iets afrekenen.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock