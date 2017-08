Het voordeel van veel tabbladen gebruiken

Heb jij op dit moment minstens twintig tabbladen openstaan? Anderen zouden je misschien beschrijven als chaotisch, maar het heeft een serieus voordeel.

Het helpt je om verstandigere keuzes te maken. Dat komt doordat je in verschillende tabbladen veel informatie binnen handbereik hebt. In no time klik je van het een naar het andere scherm en kun je de informatie met elkaar vergelijken.



Het maakt vergelijken makkelijker

Het onderzoek werd gedaan door groepen mensen prijzen van restaurants of specificaties van een apparaat met elkaar te laten vergelijken. De mensen die de informatie één voor één bekeken, maakten minder goede keuzes dan de mensen die alle informatie tegelijk ter beschikking hadden. Bijvoorbeeld in twintig verschillende tabbladen.



Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock