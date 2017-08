Voor sommige mensen voelt augustus als een maand vol sunday night blues

Ken je dat gevoel dat je soms op zondagavond overvalt? Het gevoel dat het morgen alweer maandag is, je weekendgevoel is spontaan voorbij. Het fenomeen heeft zelfs een naam: sunday night blues.

De maand augustus heeft op sommige mensen hetzelfde effect als een zondagavond kan hebben. Het is normaal dat het seizoen en het weer een bepaalde invloed hebben op je mentale welzijn. Toch kun je niet zomaar spreken van een echte winterdip of zomerdip - seasonal affective disorder (SAD) - dat is een officële diagnose die gesteld moet worden.

Zomerdip?

Van een winterdip hebben de meeste mensen wel gehoord, maar je kunt ook last hebben van een zomerdip. De zomerdip komt iets minder vaak voor, dat komt omdat gebrek aan licht veel invloed heeft op je humeur en dat is in de winter sneller het geval door de korte dagen.

Daglicht is belangrijk

Toch zijn er genoeg mensen die kampen met een zomerdip. Dat kan ook samen hangen met daglicht. Doordat het in de zomer langer licht is, kunnen sommige mensen minder goed slapen en slechtere nachtrust heeft veel invloed op hoe je je voelt.

De augustusdip

Volgens Stephen Ferrando, directeur psychiatrie bij Westchester Medical Center, zijn de augustus blues een ding. Het is zoiets als de sunday night blues, maar dan een maand lang. Als je van de zomer houdt, voel je in augustus het einde naderen en dat heeft invloed op je humeur. Maar ook als je niet van de zomer houdt, kan het invloed hebben op je humeur; misschien sluimert er een schuldgevoel omdat je niet alles uit de zomer hebt gehaald. Is de zomer niet bij uitstek het seizoen om veel leuke dingen te doen?

Voorbereiden op een nieuw seizoen?

Misschien schuilt er zelfs iets nostalgisch achter het gevoel van de zomerdip. Toen je nog naar school ging, voelde augustus echt als het einde van de zomer. Als je kinderen hebt die naar school gaan, is dat waarschijnlijk nog steeds het geval. Toch hebben veel werkenden ook het gevoel dat de zomer ‘vakantie’ is, al is het maar symbolisch.

Misschien heb je het gevoel dat je je al moet voorbereiden op september, wanneer de drukte weer begint. Wees niet te streng voor jezelf en neem een break wanneer je het nodig hebt. Besef dat het verschil tussen 31 augustus en 1 september feitelijk niet zo groot is.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock