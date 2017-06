Kan online zijn ons gelukkiger maken?

In het julinummer van Santé lees je 10 redenen om vaker offline te zijn. Er zijn verschillende voordelen, maar het is toch niet alleen 'slecht'?

Tristan Harris werkte ooit voor Google, maar vertrok daar omdat hij vond dat er bij het ontwerpen te weinig aandacht was voor wat consumenten daadwerkelijk gelukkig zou maken. Hij begon zijn eigen bedrijf Time Well Spent en helpt softwarebedrijven keuzes te maken die positief zijn voor de gebruikers. Harris’ TED talk over dit thema is inmiddels al ruim een miljoen keer bekeken.

Bekijk de TED talk hier.

Beeld: Shutterstock