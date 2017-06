Handige tip om je smartphoneverslaving te verminderen

Kijk eens om je heen in de trein. Een groot deel van de reizigers kijkt naar een telefoonscherm.

Smartphoneverslaving is nog geen officiële diagnose - hoe lang zal dat nog duren? Volgens David Greenfield, de oprichter van het Center for Internet and Technology Addiction, vertonen veel mensen compulsief gedrag als het om hun telefoon gaat. Als je eerlijk naar jezelf kijkt, weet je waarschijnlijk maar al te goed of je je smartphone eigenlijk iets vaker weg zou moeten leggen.

Minder op je smartphone kijken

Is dat bij jou het geval? David Greenfield heeft een goede tip. Schrijf iedere keer dat je je telefoon wil pakken op wáárom je hem precies pakt. Die lijst maakt je er heel bewust van hoeveel tijd je eigen besteedt aan het gedachteloos checken van social media, spelletjes of andere apps.

Bron: The Independent | Beeld: Shutterstock