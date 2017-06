Er is één moment waarop een tastbaar cadeau heel gepast is

Je hoort vaak dat ervaringen je gelukkiger maken dan spullen. Toch is er volgens onderzoek één moment waarop er meer te zeggen is voor een tastbaar cadeau. Er is niets mis mee om dat cadeau voor jezelf te kopen, dus lees vooral even verder.

Mijlpalen

Bij mijlpalen zoals slagen, afstuderen of promotie maken, is een cadeau een mooie blijvende herinnering. Het is geen excuus, zelfs volgens de wetenschap is er iets voor te zeggen.

Aan de deelnemers van het onderzoek werd gevraagd om terug te denken aan de laatste keer dat ze afstudeerden of slaagden en hoe ze dit vierden. De antwoorden varieerden van op vakantie gaan of een feest geven tot een ring of sleutelhanger kopen.

Tastbare herinnering

Hoe langer het geleden je afstuderen is, hoe minder verbonden je je met dat moment voelt. Wat opvallend is: degenen die iets voor zichzelf kochten of een cadeau kregen na de mijlpaal voelden zich na verloop van tijd sterker verbonden met hun prestatie dan de rest. De tastbare herinneringen zorgt ervoor dat je met een positief gevoel terugkijkt op de mijlpaal.

Hoewel je waarschijnlijk met veel plezier terugkijkt op een vakantie die je maakte nadat je slaagde, ben je jaren later minder geneigd om die reis direct in verband te brengen met de mijlpaal in je leven. Bij voorwerpen wordt die connectie sneller gemaakt.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock