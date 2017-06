Jongeren vinden smartphonegebruik van hun ouders vervelend

Niet alleen ouders ergeren zich aan het smartphonegebruik van hun kinderen. Andersom geldt dat ook: bijna 40 procent van de jongeren vindt het smartphonegebruik van zijn of haar ouders vervelend.

14 procent van de ouders schat in dat hun smartphonegebruik een probleem is voor hun kinderen. Toch geeft 38 procent van de jongeren aan er last van te hebben. Bijna een kwart van de jongeren pakt zijn of haar smartphone er ook maar bij als hun ouders ermee bezig zijn. Je eigen gedrag heeft invloed op de keuzes van je kind.

Smartphonevrije-momenten

Maak met elkaar afspraken over wanneer telefoons wel of niet gebruikt mogen worden. Spreek af dat er tijdens het (avond)eten geen smartphones aan tafel zijn en hou je daar dan ook aan Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de jongeren zelfs de voorkeur geeft aan een smartphonevrije eettafel.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock