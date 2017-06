De winnaars van de tickets voor Happy Spirit Days zijn bekend

Van 16 tot en met 18 juni wordt een boerderij in het oude dorp van Blaricum omgetoverd tot de locatie voor het sfeervolle festival Happy Spirit Days. Grote namen inspireren je tijdens dit kleinschalige festival.

Er deden veel mensen mee aan de winactie en daaorm mochten we van Happy Spirit Days een aantal winnaars extra blij maken met twee kaarten voor het festival. Hoor jij bij de 27 winnaars? Dan heb je inmiddels per mail bericht gehad van Happy Spirit Days.

Heb je niet gewonnen? Bestel jouw kaarten op www.happyspiritdays.nl.

Meer informatie over Happy Spirit Days

Op het programma staat onder andere mindfulness-expert Marnix van Rossum, Tijn Touber geeft zijn best of meditatie. Performance artist Jennifer Ann en Boeddhistisch monnik Olande Ananda komen zelfs speciaal naar Nederland. Van Nina Elshof krijg je Feng Shui tips voor een heerlijk huis. Mo Stipsen neemt je aan de hand door de klassieke yogateksten en dan zijn er nog de performances van Nana Zoë, een ligconcert door intuïtief harpiste Leona Leppers en 5Ritmes dans begeleid door Ron Hagendoorn.

Tussendoor geniet je in de Happy Garden van hapjes bij verschillende foodtrucks. Verder kun je je handen of tenen laten lezen of tarotkaarten laten leggen. Op de Happy Bazaar doe je volop inspiratie en ideeën op. Zaterdag is speciaal: dan is ook de avond happy met het Bourgondisch Vegan Diner dat raw chef en health foodexpert Saskia Roeda bereidt voor een klein aantal gasten dat zich apart kan inschrijven hiervoor.