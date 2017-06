De best gelezen artikelen in de maand mei

De eerste zomerdagen van het jaar zijn geweest en dat is ook een beetje terug te zien in het lijstje best gelezen artikelen van mei.

1. Wat is een fidget spinner?

Fidget spinners zijn niet nieuw, maar sinds kort duiken ze vaak op. Maar wat is een fidget spinner eigenlijk?

2. Bultjes op je bovenarmen? Grote kans dat het keratosis pilaris is

Heb je last van rode en droge bultjes aan de achterkant van je bovenarmen? Grote kans dat het keratosis pilaris is.

3. Zo weet je of je nog fris ruikt

Na een drukke dag ruik je niet altijd naar bloemetjes. Soms stink je gewoon. Als je zelf al een tijdje omringd bent door de geur bestaat de kans dat je het zelf niet ruikt. Wil je zeker weten of je wel/niet fris ruikt? Daar is een trucje voor.

4. Zo slaap je toch lekker als het warm is

Ondanks dat je de ramen en deuren pas openzet zodra het buiten afkoelt, is het nog steeds warm in de slaapkamer. Met deze tips zorg je ondanks de warmte toch voor een goede nachtrust.

5. Manieren om jeuk te verzachten

Wanneer je eenmaal begint te krabben, lijkt de jeuk alleen maar erger te worden. Niet te veel krabben, dus gebruik deze tips om de jeuk te verzachten.

6. Zo kort zou je op het toilet moeten zitten

Soms heb je wat tijd voor jezelf nodig en stiekem is het toilet een prima plek om je even terug te trekken. Toch is het misschien niet de beste plek om lang te zitten.

7. Zo trek je je minder aan van wat anderen van je vinden

Met de jaren lijk je je steeds minder zorgen te maken over wat anderen van je vinden. Toch komt de onzekerheid soms plotseling opzetten. Hoe maak je je minder druk om wat anderen denken?

8. Je tepels verraden welke nude-kleurige lippenstift perfect is voor jou

Op make-upgebied zijn weinig dingen zo lastig als de perfecte kleur vinden. Heb jij bijvoorbeeld al de perfecte nude-kleurige lippenstift gevonden? Voor het antwoord hoef je blijkbaar alleen maar in je beha te kijken.

9. Ga jij calorieën tellen? Een aantal tips

Calorieën tellen is een goede manier om inzicht te krijgen in je eetpatroon. Om die reden kan het je helpen. Toch is het niet zaligmakend, calorieën zeggen namelijk niet alles.

10. Deze alledaagse activiteiten zijn ook lichte inspanning

Beweeg jij niet iedere dag genoeg? Deze alledaagse activiteiten tellen ook als beweging en zo is je bewegingsdoel opeens makkelijker te halen.

Beeld: Shutterstock