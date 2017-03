Regelmatig seks hebben maakt gelukkiger dan meer geld verdienen

Heb je regelmatig seks? Dat maakt je gelukkiger dan ruim 47.000 per jaar extra verdienen.

Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Toronto. Het roept twee vragen op:

1. Wat is regelmatig?

De onderzoekers concludeerden dat mensen die één keer per week seks hebben gelukkiger zijn dan mensen die één keer per maand seks hebben. Eén keer per week zou dus regelmatig genoeg moeten zijn om je geluksgevoel een oppepper te geven.

2. Hoe kan dat?

Seks blijkt niet alleen kortstondig voor een geluksgevoel te zorgen, maar ook op de langere termijn zorgt het ervoor dat je je beter voelt. Dat komt niet zozeer door de seks, maar door het knuffelen. Knuffelen is goed voor je psychische gezondheid en het zorgt voor een sterkere en positieve verbinding met je partner.

Met dit soort onderzoeken is het lastig om te achterhalen hoe die gevoelens precies ontstaan. Zorgt meer seks ervoor dat je gelukkiger wordt? Of hebben mensen die zich gelukkig voelen in hun relatie meer seks? Zeg je baan dus niet meteen op, maar met enige regelmaat seks hebben, lijkt geen kwaad te kunnen.

Beeld: Shutterstock