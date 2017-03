Waarom is er één keer per vier jaar een schrikkeldag?

Dit jaar gaan we van 28 februari naar 1 maart. Waarom heeft februari maar één keer per vier jaar een extra dag?

De tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon heen te draaien, is niet 365 dagen, maar ongeveer 6 uur langer. In vier jaar is dat dus een extra dag. Als het schrikkeljaar niet ingevoerd was, zou dat betekenen dat de seizoenen langzaam verschuiven. De winter zou dan uiteindelijk de zomer zijn en andersom.

Met schrikkeljaar zijn niet alle problemen opgelost. Een schrikkeldag zou officieel iets korter dan 24 uur moeten duren. Om dat recht te zetten, is er een schrikkeldag in elk jaar dat deelbaar is door vier, behalve in de jaren die deelbaar zijn door honderd, maar niet door vierhonderd.

Kortom, een schrikkeljaar zorgt ervoor dat de seizoenen gelijk blijven lopen, maar het heele systeem erachter is best ingewikkeld. Bekijk de video hieronder als je er meer over wilt weten.

Daarom is het vandaag 1 maart.

Beeld: Shutterstock