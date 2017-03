Het effect van vriendschappen op je vruchtbaarheid

Te veel of te weinig vriendschappen kunnen je hormonen en daarmee je kans op voortplanting beïnvloeden.

In het ideale geval zou je vijf vriendinnen hebben waar je close mee bent. Door een aantal goede vriendschappen zou je minder last hebben van stress van buitenaf. Klinkt logisch, want je hart luchten bij vriendinnen kan flink opluchten. Te veel vriendschappen kunnen daarentegen zorgen voor sociale stress. Stress kan je hormonen en menstruatiecyclus in de war schoppen met een negatief effect op je vruchtbaarheid.

Bron: Mirror.co.uk | Beeld: Shutterstock