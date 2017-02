Van hygge naar kalsarikännit

28.02.2017 - Redactie

Over de Deense lifestye hygge hebben we de laatste maanden op zijn zachtst gezegd veel gehoord. Het kan je ook zeker wat opleveren, zoals je in het maartnummer van Santé kunt lezen. Maar misschien wordt het toch tijd dat we wat van het Finse kalsarikännit aan ons leven toevoegen.