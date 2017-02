Doe jij (zonder dat je het weet) aan Netflix cheating?

Netflix cheating bestaat en het komt vaak voor. Maken jullie je er schuldig aan?

Samen met je partner volg je een serie, The Crown, Narcos, The Missing, noem maar op. Het is spannend. Een dag later is hij sporten. Het was niet de bedoeling, echt niet, maar plotseling zit je de volgende aflevering van 'jullie' serie te kijken. Alleen.

Herkenbaar? Dan maak jij je schuldig aan Netflix cheating. 46 procent van de koppels met Netflix maakt zich er schuldig aan. 72 procent had niet gepland om te cheaten, maar kan de verleiding niet weerstaan.

Volgens 52 procent van de mensen is Netflix cheating onschuldig. Ben jij het ermee eens?

Beeld: Shutterstock | Bron: Metro.co.uk