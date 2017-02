De dagen worden langer, waarom worden we daar vrolijk van?

Merk je het ook? De dagen worden langer en dat voelt goed.

Daglicht heeft een positief effect op je humeur. Je kunt het proberen na te bootsen met een wake-up light of door zo snel mogelijk het licht aan te zetten, maar dat heeft niet hetzelfde effect. Natuurlijk daglicht zorgt ervoor dat er cortisol wort aangemaakt en dat geeft ons energie. Daglicht is ook veel intenser dan kunstlicht. Zo bereikt zonlicht een intensiteit van 100.000 lux. Gemiddeld kantoorlicht bereikt slechts 300 tot 500 lux.

Je komt ook makkelijker je bed uit als het licht is wanneer je opstaat. Donker geeft je lichaam (onbewust) het signaal dat het tijd is om te slapen. Verder geeft het een positief gevoel om in het licht de deur uit te gaan, omdat het lijkt alsof het minder vroeg is.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Shutterstock