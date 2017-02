Zo goedkoop mogelijk Valentijn vieren? In deze steden moet je zijn

In deze steden scoor je het goedkoopst een cadeau voor je partner.

Bloomy Days zocht uit waar je het goedkoopst bloemen, wellness voor twee, een diner in een sterrenrestaurant, een bioscoopbezoek of een nachtje in een luxe hotel krijgt.

Amsterdam staat op de 23ste plaats. Koop je alle cadeaus van het lijstje dan ben je €647 kwijt. De goedkoopste stad voor een romantische Valentijnsdag is Praag. Daar kosten alle verrasingen van het lijstje in totaal €430,84.

De goedkoopste rozen zijn te koop in Kaapstad. Wil je voordelig naar een spa? Dan moet je in Toronto zijn. Een luxe hotel is het goedkoopst in Praag. Met een gemiddelde van €105,50 per nacht heb je daar een mooie deal.

De top 5 goedkope steden voor Valentijnsdag

1. Praag

2. Cork

3. Madrid

4. Belfast

5. Cardiff

De top 5 duurste steden voor Valentijnsdag

1. Los Angeles

2. Venetië

3. New York

4. Sydney

5. Zurich

Bron: Bloomy Days | Beeld: Shutterstock