Wat je niet mag vergeten tijdens je banenjacht

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Trap dan niet in deze valkuil.

Het is best lastig om voor te stellen hoe je er in de toekomst bij zit, vooral als het gaat om een andere context. Zo is het al moeilijk om in de winter je koffer in te pakken voor een zonnige bestemming. Maar volgens de University of Chicago vinden mensen de toekomst in schatten pas echt lastig als het gaat om een nieuwe baan.

Veel mensen vinden een goede sfeer op de werkvloer en leuke collega's belangrijk. bij de zoektocht naar een nieuwe baan focussen veel mensen zich eerder op een goed salaris en andere voordelige regelingen. 'Het lijkt wel of we bij het zoeken van een nieuwe baan vergeten dat we daadwerkelijk iedere dag op het werk moeten verschijnen als we de baan krijgen,' zegt een van de onderzoekers. Verlies niet uit het oog wat jij echt belangrijk vindt aan je werk.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock