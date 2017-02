7 tips om veiliger te internetten

Vandaag is het Safer Internet Day. Hoe breng je dat in de praktijk? Wij geven een aantal praktische tips om veiliger te internetten.

1. Gebruik tweestapsauthenticatie

Bij tweestapsauthenticatie log je niet alleen in met je wachtwoord, maar ook met een code die je in een sms krijgt. Door deze methode te gebruiken kunnen kwaadwillenden niet zomaar inloggen in jouw account zolang ze je telefoon niet in handen hebben. Controleer ook zo nu en dan al je accountgegevens. Voor je Google-account doe je dat hier.

2. Gebruik een goed wachtwoord

Uit onderzoek van Google blijkt dat nog te veel mensen voor de hand liggende wachtwoorden gebruiken, bijvoorbeeld met de naam van een huisdier of een geboortedatum erin. Zorg voor een goed wachtwoord dat bestaat uit gewone letters, hoofdletters, getallen en leestekens. Dit zijn de meest gebruikte wachtwoorden. Staat jouw wachtwoord daartussen? Dan is het hoog tijd om hem aan te passen.

3. Gebruik niet zomaar openbare wifi-netwerken

Als je gebruik maakt van openbare wifi-netwerken loop je het risico dat je gegevens worden ingezien. Zit je op een openbaar netwerk? Log dan voor de zekerheid niet zomaar in op websites of op je internetbankieren.

4. Klik niet op links in verdachte e-mails

Er zijn tegenwoordig veel phishingmails in de omloop, waarvan sommige net echt lijken. Heb je niets besteld of geen aanvraag gedaan om je wachtwoord te veranderen? Klik dan niet op links in e-mails die beweren dat je dat wel hebt gedaan. Er worden nooit wachtwoorden, pincodes en andere persoonlijke gegevens gevraagd per mail. Ga bij twijfel zelf naar de betreffende website en controleer of de mail echt door hen is verzonden.

5. Voer updates uit

Het is verleidelijk om updates weg te klikken, maar de updates zijn er niet voor niets. Internetcriminelen worden steeds slimmer en daarom is het verstandig om je computer up to date te houden. In iedere update zijn er kwetsbaarheden en lekken gedicht.

6. Bescherm je kinderen online

Zit jouw kind online? Dan hebben we een aantal tips om ervoor te zorgen dat hij of zij ook veilig het internet gebruikt.

7. Lees jezelf in over wat je nog meer kunt doen om veilig te internetten

Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op Veiliginternetten.nl.

