Is een fulltime werkweek te lang?

Werk jij 40 uur per week? Volgens Australisch onderzoek is dat te lang.

Volgens het onderzoek zou een fulltime werkweek 39 uur mogen duren. Meer werken kan een negatieve uitwerking op de gezondheid hebben. Hoeveel uur je precies zou kunnen werken, verschil per persoon. Vrouwen besteden vaak meer tijd aan (onbetaald) thuiswerken en de zorg voor anderen. Dan zou 34 uur per week werken eigenlijk de max zijn. Het is volgens de onderzoekers onmogelijk om lange dagen te draaien en thuis veel verantwoordelijkheden zonder dat het negatieve invloed heeft op je gezondheid. Er wordt gepleit voor een nieuwe kijk op werk. Lang werken staat niet per se gelijk aan goed werken.

Het onderwerp komt de laatste jaren steeds vaker ter sprake. Er zijn verschillende onderzoeken naar kortere werkweken of werkdagen. In Zweden werd er bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met een zesurige werkdag.

Hoeveel uur per week werk jij?

Bron: Scientias | Beeld: Shutterstock