Wat gebeurt er als je leven aan je voorbij flitst?

Als je denkt dat je leven voorbij is, zie je het aan je voorbij flitsen. Wat gebeurt er op dat moment in je hoofd?

Misschien heb je zelf een bijna dood ervaring gehad, misschien geloof je er niet in. Inmiddels hebben verschillende onderzoekers geconcludeerd dat bijna dood ervaringen bestaan en dat het iedereen kan overkomen. Het gebeurt dus niet alleen in boeken of in films.

Er zijn een aantal dingen die gebeuren wanneer het leven voor je ogen voorbij flitst:

Je ziet verschillende gebeurtenissen uit je leven voorbij komen. Meestal is dat niet chronologisch, vaak zie je zelfs meerdere gebeurtenissen tegelijk.

Sommige mensen ervaren hoe anderen zich zouden voelen. In een interview tijdens het onderzoek vertelde iemand hoe hij de gevoelens van zijn vader zag en hoe hij zich voelde tijdens zijn kindertijd.

Daarnaast zijn er mensen die zichzelf van bovenaf zien, alsof ze uit hun lichaam zijn getreden. Soms wordt er gesproken over een tunnel.

Maar wat gebeurt er precies in je hersenen?

Honderd procent duidelijkheid is er niet over dit onderwerp. Wel zijn er verschillende theorieën, waaronder de volgende: in verschillende delen van je hersenen zijn herinneringen opgeslagen. Je hersenen zijn heel kwetsbaar en zijn gevoelig voor zuurstofgebrek of bloedverlies. Bij te weinig zuurstoftoevoer naar je hersenen kunnen de herinneringen aan je voorbij flitsen. Zuurstofgebrek in combinatie met verstoorde informatie van spieren, je zicht en het evenwichtsorgaan kan dat het gevoel geven dat je boven je lichaam zweeft.

Dick Swaab vat de discussie samen als wetenschap versus religie; een bijna-doodervaring kan voor de één het hiernamaals bevestigen en voor de ander niets meer zijn dan een neurologische illusie. Onderzoekers uit Jeruzalem zeggen er na recent onderzoek het volgende over: als je leven aan je voorbij flitst is het eigenlijk geen reactie op een bijna dood-ervaring. Het zijn processen in de hersenen die iedere dag plaatsvinden, maar dan op een superhoog tempo.

Bron: Scienceofus / Nemokennislink | Beeld: Shutterstock