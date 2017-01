Eén van de beste stranden ter wereld is te vinden in Nederland

Wie had dat verwacht?

National Geographic maakte een lijst met de 21 beste stranden wereldwijd. En ra ra, welk land prijkt daar tussen Californië en Hawaii? Verrek, het is Nederland. Het strand van Noordwijk heeft een plaats gescoord. 'Voorbij de tulpenvelden in Zuid-Holland, tussen Amsterdam en Den Haag, ligt de kustplaats Noordwijk. Er is een apart strand toegankelijk voor honden en er zijn strandtenten waar honden zijn toegstaan.'

Beeld: Shutterstock | Bron: National Geographic