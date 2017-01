Misschien viel het je vanochtend ook op: een deel van het land was bedekt onder een dun laagje sneeuw. Het is geen gewone sneeuw, maar uitsneeuwende mist, iets dat niet iedere winter voorkomt.

Wat is uitsneeuwende mist?

Uitsneeuwende mist ontstaat waneer mistdruppels bevriezen en daardoor veranderen in sneeuwvlokjes. Hoe langer het mistig is en hoe kouder het is, des te groter is de kans dat de mistdruppels veranderen naar sneeuwvlokken.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock