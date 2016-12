Waarom je beter geen foto van je vliegticket kunt delen

Regelmatig zien we ze voorbij komen op Instagram: foto's van een boardingpass. Deel jij ook wel eens een foto van je ticket? Dat kun je beter niet doen.

Misschien heb je al een keer gehoord dat het niet verstandig is om een foto van een vliegticket te delen. Op een hackersconferentie in Duitsland werd er nog eens extra voor gewaarschuwd. Veel luchtvaartmaatschappijen verstoppen in de barcode informatie over je boeking.

Een barcode is eenvoudig uit te lezen. Er kunnen de gegevens in verstopt zitten waarmee de boeking beheerd kan worden. Met de gegevens zou bijvoorbeeld ingelogd kunnen worden op de website van de luchtvaartmaatschappij. Daar zijn je persoonlijke gegevens te vinden, maar er kan ook misbruik gemaakt worden van je boeking. Je boeking kan gewijzigd of geannuleerd worden. Denk ook twee keer na voordat je je vliegticket zomaar in een prullenbak gooit.

Bron: NOS | Beeld: Shutterstock