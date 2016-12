Wanneer kun je je vakantie voor 2017 het best boeken?

De reiswebsite Expedia deed onderzoek en deelt die kennis graag met ons.

1. Plan en boek je droomreis in 2017

De prijzen van veel vliegtickets zijn gedaald. Retourtickets voor economy-vluchten zijn gemiddeld vijf procent goedkoper. In 2017 zetten deze prijsdalingen zich voort. Wil je een droomreis gaan plannen? Op het vlak van de vliegtickets is 2017 dus een goed jaar!

2. Boek in januari

Voor reizen vanaf Europese luchthavens zou januari de beste maand zijn om te boeken. Behalve als je naar Amerika vliegt, dan kun je beter in september boeken. Voor reizen binnen Europa kun je het best 85 dagen van tevoren de vlucht en je hotels boeken. Ga je naar Azië? Dan kun je het het best 171 dagen van tevoren regelen.

3. Verbreed je horizon

Reizen is een goede manier om je horizon te verbreden. Steeds meer bestemmingen worden bereikbaarder, onder andere doordat er meer vluchten gaan en de prijzen dalen.

4. Boek de vlucht en het hotel tegelijk

Dat kan je een besparing opleveren. Wil je zeker weten dat je de beste prijs hebt? Vergelijk de prijs van een pakketdeal met de prijs van een los hotel en een los ticket.

5. Boek op zondag

Reis je vanaf een Europees vliegveld dan is zondag de beste dag om te boeken. Vrijdag is de minst goede dag, waarschijnlijk doordat zakenreizigers vaak doordeweeks boeken. Voor een Europese bestemming zou de besparing kunnen oplopen tot 30 procent.

Bron: Expedia | Beeld: Shutterstock