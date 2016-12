Zo heb je in 2017 meer vakantie

Meer vakantie met hetzelfde aantal vakantiedagen, dat kan.

Het is een kwestie van slim vrije dagen opnemen rondom de vastgelegde feestdagen. Dat werkt natuurlijk alleen als je met jouw baan vrij bent op de feestdagen. Eén van de meest gunstige periodes om vrij te nemen is in april. In die maand vallen drie feestdag: goede vrijdag, tweede paasdag en Koningsdag.

Zo kun je door 12 vrije dagen op te nemen 23 dagen op vakantie. Korter kan natuurlijk ook. Bekijk de kalender hieronder om alle opties te bekijken. Wanneer kun je je vakantie het best boeken? Dat lees je hier.

Bron: Holidayguru | Beeld: Shutterstock