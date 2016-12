Zo houd je oud & nieuw leuk voor je huisdier

Kruipt jouw huisdier bij de eerste knallen achter de bank? Met deze tips maak je de jaarwisseling iets aangenamer voor je huisdieren.

1. Laat je hond vroeg uit

Aan het begin van de avond wordt er minder vuurwerk afgestoken. Houd je hond voor de zekerheid de hele tijd aan de lijn en voorkom dat je hond schrikt en wegrent als er vuurwerk wordt afgestoken.

2. Blijf zelf kalm

Als je zelf nerveus bent, omdat je weet dat je huisdier op het vuurwerk zal reageren, vererger je de situatie. Je huisdier zal de stress aanvoelen en daar ook op reageren.

3. Zet achtergrondmuziek aan

Een rustige radiozender of klassieke muziek op de achtergrond kan afleiding bieden.

4. Leid je huisdier af

Leid de aandacht van de knallen af met een speeltje of brokjes. Begin met afleiden voordat het vuurwerk begint. Doe de gordijnen dicht zodat het vuurwerk niet te zien is.

5. Medicatie

Sommige mensen kiezen voor medicatie om hun huisdier rustig te houden. Via de dierenarts kun je een recept aanvragen. Let op: niet alles is even diervriendelijk!

6. Zorg dat je kat niet naar buiten kan

Sluit ook het kattenluikje goed af. Katten die schrikken kunnen het soms op een lopen zetten.

7. Tip voor volgend jaar: trainen

Je kunt je huisdier trainen om beter op knallen te reageren. Er zijn speciale cd's op de markt om je huisdier over vuurwerkangst heen te helpen.

