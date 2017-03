Waarom is het zo moeilijk om het verschil tussen links en rechts te onthouden?

Links? Eerst even stiekem kijken van welke duim en wijsvinger je de letter L kunt maken. Hoe komt het dat sommige mensen meteen het verschil weten tussen links en rechts en anderen niet?

Geen verklaring

Wetenschappers zijn er nog niet over uit waarom het voor sommige mensen zo moeilijk is om het verschil tussen links en rechts te onthouden. Als je er moeite mee hebt, ben je in ieder geval niet de enige. Volgens een poll van BuzzFeed heeft 20 procent van de mensen er moeite mee.

Afleiding speelt een grote rol

De kleinste afleiding maakt het moeilijker om links en rechts van elkaar te onderscheiden. Ben je aan het kletsen of is er veel achtergrondgeluid? Dan is de kans groter dat je links en rechts verwisselt.

Denk je dat je het verschil weet?

Dat zegt niets. Sommige mensen die denken dat ze er goed in zijn, blijken dat na een test niet te zijn.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock