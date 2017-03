Doe alsof je voor iemand anders kiest

Moet je een keuze maken? Het wordt makkelijker als je je voorstelt dat je de keuze voor iemand anders maakt.

Kiezen voor een ander

Voor anderen hebben we altijd advies klaar, maar wanneer we zelf in dezelfde situatie zitten, vinden we het lastig om knopen door te hakken. Het kan helpen om je in te beelden dat je de keuze voor iemand anders maakt.

De kwestie: vreemdgaan

Voor een onderzoek werd aan verschillende mensen gevraagd wat ze zouden doen als hun partner vreemdgaat. Aan een andere groep werd gevraagd wat een vriend(in) zou moeten doen als zijn of haar partner vreemdgaat.

Beoordelingsvermogen

Degenen die vanuit de derde persoon over het probleem nadachten, hadden beter beoordelingsvermogen, bekeken de situatie van verschillende kanten en hielden rekening met de consequenties. Ze gaven daardoor beter advies dan de mensen die de situatie beoordeelden alsof het hun eigen probleem was.

Voor de volgende keer dat je een beslissing moet nemen: vraag je af wat je je beste vriendin zou adviseren als ze in deze situatie zat.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock