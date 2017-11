Reageer niet gelijk op mail

Hoe breng je je digitale leven op orde en laat je het vaker los? Dat lees je in het decembernummer van Santé.

Toevallig kregen we onlangs een heel toepasselijk boekje toegestuurd: Off, verbeter je leven met een digitale detox van Tanya Goodin. Ze is oprichter van Time to log off, een platform dat mensen het belang van een offline leven laat inzien. In haar nieuwe boek staan allerlei tips om je digitale leven op orde te brengen en vooral: te minderen.

Eén van de tips gaat over het bijhouden van je mailbox. Kijk jij direct zodra er een mail binnenkomt? Volgens Tanya kun je jezelf dit beter afleren.

Tanya: 'Volgens een onderzoek onder meer dan twee miljoen e-mailgebruikers wordt de meeste mail tegenwoordig binnen twee minuten beantwoord. Twee minuten! Hoe is het mogelijk om ook maar iets gedaan te krijgen als we zo snel reageren? Kortere reactietijden horen bij grote culturele veranderingen die in gang zijn gezet toen sms en e-mail ons leven gingen regeren. De snelle technologie stimuleerde ons om te gaan communiceren op een heel specifieke manier: we zijn op onze toetsen gaan rammen om razendsnel te antwoorden, in plaats van rustig over onze reactie na te denken.

We zijn gaan geloven dat een snelle reactie synoniem is voor efficiëntie, maar door onmiddellijk te reageren op e-mails raakt onze denktijd voor andere zaken versnipperd. Bovendien kunnen we door een ondoordachte reactie verstrikt raken in nog meer communicatie, en nog meer tijd verspillen.

De constante stroom digitale onderbrekingen is funest voor onze aandachtsspanne en ons concentratievermogen. Probeer je reactie op e-mails en berichten die niet dringend zijn bewust uit te tellen. Overweeg een systeem waarbij je ze een of hooguit twee keer per dag bekijkt om wat denktijd voor jezelf te creëren. Stel eventueel een automatisch antwoord in zodat iedereen weet wat ze kunnen verwachten.'

Bron: Off, verbeter je leven met een digitale detox | Beeld: Shutterstock